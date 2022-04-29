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الامارات | أكثر من 3 آلاف رياضي شاركوا في «رياضة قبل الإفطار»

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف رياضي شاركوا في « قبل الإفطار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم مجلس الشارقة الرياضي النسخة السابعة لـ«رياضة قبل الإفطار»، التي انطلقت فعالياتها مطلع شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، وجرت منافساتها في 21 موقعاً بالإمارة.

وتم تكريم المدربين المشرفين على مختلف الأنشطة بمقر المجلس، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، كما تم تكريم 16 متميزاً من الجنسين في ختام الفعالية بضاحية واسط والمواقع الأخرى بجوائز إشتراكات في الصالات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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