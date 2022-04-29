شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للسلاح باستاد القاهرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الجمعة منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

وأعلنت لجنة مسلبقات البطولة عن قرعة الدور الأول والتي تقام بنظام المجموعات. وقُسِّم اللاعبون المشاركين على 24 مجموعة، حيث تضم المجموعة 7 لاعبين عدا المجموعة الأخيرة تضم 6 لاعبين.

وأوقعت القرعة لاعبي المنتخب الوطني كالتالي:

يتواجد أحمد سليم في المجموعة الأولى والتي تبدأ منافساتها في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، فيما يتواجد محمد جابر في المجموعة الثانية، ومحمد أشرف في المجموعة الثالثة، وموسى ناصف في المجموعة الرابعة، ومهند شعبان في الخامسة، وأحمد حامد في المجموعة السادسة، وأحمد السيد سامي في المجموعة السابعة.

فيما تواجد عمرو عبد الباقي في المجموعة الثامنة وإسلام حامد في المجموعة التاسعة ومحمد فهمي في العاشرة، وأحمد ياسر في المجموعة الحادية عشرة.

كما أوقعت القرعة مهاب موافي في المجموعة الثالثة عشر، والتي تبدأ منافساتها في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وإبراهيم رمضان في الرابعة عشر ومحمد ياسين في المجموعة الخامسة عشر، وأحمد السكري في المجموعة السادسة عشر ويوسف سيد في المجموعة السابعة عشر، بالإضافة إلى تواجد محمود السيد في المجموعة الثامنة عشر وأحمد حسين في التاسعة عشر.

فيما تواجد علي الدين شريف في المجموعة العشرين ويوسف شامل في المجموعة الثانية والعشرين، ومحمود محسن في المجموعة الأخيرة.

وتم إعفاء محمد السيد من المشاركة بدور المجموعات حيث يتم إعفاء المصنفين الـ16 الأوائل وتأهلهم مباشرة إلى الأدوار النهائية.

ويتأهل أصحاب أكبر عدد من النقاط في التصنيف العام للبطولة إلى أدوار خروج المغلوب والتى تلعب من 15 لمسة. ‏‎وقد خاض المنتخب الوطني معسكرا مغلقا تحت قيادة المدير الفني السيد سامي للاستعدادات النهائية قبل خوض منافسات البطولة.

‏‎ويشارك في البطولة 321 لاعبا بواقع 183 لاعبًا و138 لاعبة يمثلون 44 دولة هم: مصر، والنمسا، وبلجيكا، والبرازيل، وكولومبيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، واسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، وبريطانيا، والمانيا، والصين، والمجر، والهند، والعراق، وايطاليا، والأردن، واليابان، وكازاخستان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وليبيا، ولبنان، ولوكسمبورج، والمغرب، وهولندا، وباراجواي، وباكستان، وبولندا، وسويسرا، والامارات العربية المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفنزويلا، والأرجنتين، وكندا، واستونيا، وجورجيا، ورومانيا، وسنغافورة، وصربيا. ويخوض منافسات البطولة المنتخب المصري بكامل لاعبية بالإضافة إلى عدد من اللاعبين على نفقتهم الخاصة.

قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة الجائزة الكبرى:

‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.