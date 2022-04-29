شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يضم 20 لاعبا فى قائمة فيوتشر لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة المقاصة في الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وجاءت قائمة فيوتشر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي.

الدفاع: سعد سمير، عمر كمال، محمود رزق، محمود مرعي، مروان صحراوي، طارق طه، جوناثان، محمود شعبان.

خط الوسط: ناصر ماهر، أحمد رفعت، أيمن الصفاقسي، مصطفى البدري، عمر سافيولا، أنيست أبل، محمد رضا، محمد غنام.

الهجوم: أليو نداي، أحمد عاطف.

وكان فيوتشر قد فاز في مباراة الجولة الماضية على الجونة، والتى جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز فيوتشر بنتيجة 3/2.

وطالب على ماهر لاعبى الفريق بضرورة التركيز على مواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة لاستمرار الزحف نحو المربع الذهبى فى جدول المسابقة، ومطاردة سموحة على المركز الرابع.

ويحتل فيوتشر المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 25 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً.