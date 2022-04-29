شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: الدور الأول يحدد المشاركين فى أفريقيا والموسم المقبل ينتهى فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد دياب، رئيس رابطة المحترفين، عن أسس اختيار الأندية التى ستشارك فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة سيكون بحاجة إلى إرسال أسماء الأندية الأربعة المشاركة فى بطولات الكاف قبل 30 يونيو، وهو ما يعنى أن أسماء الأندية سيتم إرسالها قبل نهاية الدوري.

وقال دياب فى تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": هذا الموسم واجه تراكمات 4 مواسم بسبب توقفات موسم كورونا، وهذا ما نبحث عن حله منذ تولى المسئولية لننهى الموسم الجارى فى المواعيد الطبيعية لمصلحة الأندية واللاعبين.

وأضاف: "نعالج تراكمات المواسم السابقة على موسمين والموسم القادم سينتهى فى شهر 7، والموسم التالى سيكون مع المواعيد الطبيعية فى العالم كله".

وأكمل: "وضعنا بندا أنه بنهاية الدور الأول سيتحدد أول 4 مراكز الذين سيشاركون فى البطولات الأفريقية، لأننا كنا نعلم أننا لن نتمكن من تحديد الأمر بنهاية الموسم، فقررنا أن يكون التحديد بعد نهاية الدور الأول بالكامل ولعب المؤجلات حتى تكون كل الأندية حصلت على نفس الفرصة، وقبل 30 يونيو ستتساوى كل الفرق فى مباريات الدور الأول وسنضع الترتيب عليها ونرسله إلى الكاف. واختتم: "لن نبدأ الدور الثانى من الدورى إلا بعد لعب كل مباريات الدور الأول".