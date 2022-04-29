شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهنئ يد الزمالك بعد الفوز على الأهلى والتتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبى الفريق الأول لكرة اليد بعد التتويج بلقب السوبر مساء الخميس على حساب الأهلي.

وأكد المستشار مرتضى منصور ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني، مشدداً على أن الروح التي ظهر عليها الجميع تظهر الرغبة الأكيدة على مواصلة حصد الألقاب خلال الموسم الحالي.

كما قدم المستشار مرتضى منصور التهنئة لجماهير نادي الزمالك التي تقف خلف الفريق في كافة البطولات حتى استطاع الفريق حصد اللقب.