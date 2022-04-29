شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى 2003 يتوج ببطولة دورى الجمهورية رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الشباب بنادى إنبى تحت 18 سنة مواليد 2003 فوزاً مهما على نظيره الإسماعيلى بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملاعب نادى الإسماعيلى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة دورى الجمهورية للموسم الرياضى 2022/2021 .أحرز رباعية إنبى فى المباراة كل من محمد عماد وأدهم حمدان واحمد نادر وخالد محمد .

بهذه النتيجة يحصد فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2003 بطولة دورى الجمهورية للموسم الرياضى 2022/2021، برصيد 77 نقطة، متفوقاً على نادى الزمالك الذى جاء فى المركز الثانى وبفارق 3 نقاط برصيد 74 نقطة .

وبعد إطلاق صافرة حكم اللقاء سادت فرحة عارمة لمدربى الفريق البترولى واللاعبين بتحقيق البطولة لنادى إنبى هذا الموسم، كما تجمع جميع اللاعبين وظلوا يرددون الأغانى والهتافات مع وكذلك إلتقاط الصور التذكارية وسط جو رائع وحافل بالانتصار والفوز بالبطولة .

وهنأ أيمن الشريعى، رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، فريق الشباب بقيادة طارق عبد الله بالانتصار وتحقيق البطولة لنادى إنبى هذا الموسم ، مؤكداً ثقته الكبيرة فى الفريق والجهاز الفنى .

ومن جانبة أكد محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين أنه سعيد بتحقيق هذه البطولة الصعبة لقطاع الناشئين بنادى إنبى هذا الموسم مقدما شكره لكافة العاملين بالقطاع وبالفريق على الجهد المبذول خلال هذا الموسم، كما وجه شكره الخاص لمجلس إدارة نادى إنبى على دعمهم الكامل للقطاع بشكل عام وللفريق بشكل خاص .

كما أكد طارق عبدالله، المدير الفنى لفريق الشباب، أنه سعيد جداً بالحصول على هذه البطولة الصعبة والتى استمرت حتى الرمق الأخير من المباريات، مشيداً بدور الجهاز المعاون له خلال مشوار الفريق بقيادة طارق أبو ضيف ومعاونه أشرف عبد الرحمن وباقى أفراد الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين، وكذلك جميع الأجهزة الفنية داخل نادى إنبى والتى ساندت الفريق طوال مشواره بالبطولة حتى توج بها، كما تقدم بخالص شكره لمجلس إدارة نادى إنبى ولإدارة قطاع الناشئين على الدعم الكامل والمساندة خلال هذا الموسم، وأضاف أن نادى إنبى كبير وصاحب بطولات وإنجازات، كما أضاف أن قطاع الناشئين يتملك ذخير قوية من اللاعبين الناشئين الذين سوف يكون لهم مستقبل باهر سواء فى المنتخبات الوطنية أو الفريق الأول .

يذكر أن الفريق لعب طوال مشواره بالبطولة 34 لقاء حقق خلالها الفوز فى 23 مباراة وتعادل فى 8 مباريات بينما تلقى الهزيمة فى 3 مباريات .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من طارق عبد الله مديراً فنياً،طارق أبو ضيف مدرباً عاماً،أشرف عبد الرحمن مدرباً،سامح ذكى مدرباً لحراس المرمى، معتز صبرى مديراً إدارياً للفريق، شريف جمعة طبيباً للفريق، هشام عبد الرشيد أخصائى.