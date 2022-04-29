شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى فى مايو المقبل؟ مواجهتان أفريقيتان و3 لقاءات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مواجهات صعبة وحاسمة فى شهر مايو المقبل سواء فى بطولة دورى أبطال أفريقيا أو بطولة الدورى، وستحدد بشكل كبير موقف الفريق الأحمر من الاستمرار فى المنافسة على حصد اللقب الأفريقى أو توديع البطولة، وكذلك موقفه من المنافسة فى بطولة الدورى.

ويخوض الأهلى مباراتيه ضد وفاق سطيف الجزائرى يومى 7 و14 مايو المقبل، حيث يخوض المباراة الأولى بالقاهرة يوم 7 من الشهر المقبل قبل السفر إلى الجزائر لخوض مباراة العودة يوم 14 من الشهر نفسه.

فيما ينتقل الأهلى لخوض 3 مباريات فى مسابقة الدورى المصرى، وهى مباراته ضد البنك الأهلى يوم الأربعاء 18 مايو، ومباراته ضد إنبى والمؤجلة من الجولة الـ15 يوم 21 مايو على استاد المقاولون، ومباراته ضد المقاولون ضد الأهلى يوم الأحد 29 مايو.

ويدخل الأهلى مباراتيه ضد وفاق سطيف بحثا عن تذكرة الصعود إلى المباراة والتمسك بأمل تحقيق اللقب الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي ورقم 11 في تاريخه، لاسيما أنه بطل أفريقيا في آخر نسختين.

بينما يدخل الأهلي مبارياته الثلاث ضد البنك الأهلي وإنبي والمقاولون بحثا عن تحقيق الفوز فيهم جميعا للحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب الدوري الغائب عن دولاب بطولات في النسخة الأخيرة والتي شهدت تتويج غريمه الزمالك.

ويحتل الأهلي المركز الثاني ببطولة الدوةري برصيد 32 نقطة جمعها من خوض 13 مباراة فاز في 10 وتعادل في اثنين وخسر أخرى، كما يعد الأهلي أقوى هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه 31 هدفا، وكذبك يعد أقوى دفاع في الدوري بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا احتل المركز الثاني بالمجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلف صن داونز الجنوب إفريقي، ثم تغلب على الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.