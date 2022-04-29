شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع أفضل لاعب فى مباراة تتويج الزمالك بسوبر اليد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل يحيى الدرع، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على لقب أفضل لاعب فى مباراة فوز فريقه على نظيره الأهلى بنتيجة 28/25 فى اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022، ليتوج باللقب على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

فيما توج فريق سبورتنج بالمركز الثالث بالفوز على هليوبوليس بنتيجة 32/29 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ونجح فريقا الأهلى والزمالك فى الفوز على سبورتنج وهليوبوليس فى هذه الدورة المجمعة قبل أن يلتقيا مساء الخميس.

وبهذه النتيجة نجح الزمالك فى التتويج بالثنائية بلقبه دورى المحترفين والسوبر، فيما خسر لقب كأس مصر أمام سبورتنج.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن إقامة الدورة المجمعة لتحديد بطل سوبر الرجال لموسم 2021/200 بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحضور يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الأندية المتبارية فقط والأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق.

فيما انطلقت مساء الخميس المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم ، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام. وتأهل إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.



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