الامارات | 5 جولات مشتعلة تحدّد بطل الدوري الإنجليزي.. «سيتي» أم ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 جولات مشتعلة تحدّد بطل الدوري الإنجليزي.. «سيتي» أم ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشتعل المنافسة في الأمتار الأخيرة بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، مع تبقي أربع جولات فقط على حسم هوية البطل.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب «البريمييرليغ» برصيد 80 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث بـ65 نقطة.

وسيخوض مانشستر سيتي مواجهاته المقبلة مع ليدز يونايتد ونيوكاسل وويستهام وأستون فيلا، وولفرهامبتون، في المقابل، سيواجه ليفربول فرق: نيوكاسل وتنتنهام وساوثهامبتون ووولفرهامبتون وأستون فيلا.وستكون ثلاثة فرق مشتركة سيواجهها السيتي وليفربول هي: نيوكاسل وأستون فيلا وولفرهامبتون سيكون لها دور كبير في تحديد هوية الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي.. فرقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا أم كتيبة الألماني يورغن كلوب؟

مباريات الفريقين

الجولة 35

نيوكاسل - ليفربول

ليدز يونايتد - مانشستر سيتي

الجولة 36

ليفربول - توتنهام

مانشستر سيتي - نيوكاسل

الجولة 37

ساوثهامبتون - ليفربول

ويستهام - مانشستر سيتي

الجولة 38

ليفربول - وولفرهامبتون

مانشستر سيتي - أستون فيلا.

الجولة 33 (مؤجلة)

أستون فيلا - ليفربول

وولفرهامبتون - مانشستر سيتي.

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