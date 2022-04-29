شكرا لقرائتكم خبر المهاجم ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتشرت تكهنات حول مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد تقارير عن لقاء بين وكيله بيني زاهافي وإدارة النادي الألماني.

ووفقا لإذاعة «أر إم سي» الفرنسية، فإن زاهافي طلب السماح برحيل موكله البالغ من العمر 33 عاما، في محادثات بميونخ.

وكان برشلونة الإسباني قد ارتبط، حسب وسائل الإعلام، بضم أفضل لاعب في العالم والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو عام 2023.

وقال المدير الرياضي للنادي البافاري حسن حميديتش، في تصريحات لقناة «سكاي» «الآن لدينا وقت للحديث عما سيحدث فيما بعد»، نافيا بشكل قاطع أن المهاجم البولندي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

من جانبه قال ليفاندوفسكي «إن التعامل مع هذا الأمر غير سهل».