المهاجم ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن ميونخ

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ووفقا لإذاعة «أر إم سي» الفرنسية، فإن زاهافي طلب السماح برحيل موكله البالغ من العمر 33 عاما، في محادثات بميونخ.وكان برشلونة الإسباني قد ارتبط، حسب وسائل الإعلام، بضم أفضل لاعب في العالم والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو عام 2023.
وقال المدير الرياضي للنادي البافاري حسن حميديتش، في تصريحات لقناة «سكاي» «الآن لدينا وقت للحديث عما سيحدث فيما بعد»، نافيا بشكل قاطع أن المهاجم البولندي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.
من جانبه قال ليفاندوفسكي «إن التعامل مع هذا الأمر غير سهل».
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