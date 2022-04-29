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المهاجم ليفاندوفسكي مستمر مع بايرن ميونخ

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتشرت تكهنات حول مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد تقارير عن لقاء بين وكيله بيني زاهافي وإدارة النادي الألماني.

ووفقا لإذاعة «أر إم سي» الفرنسية، فإن زاهافي طلب السماح برحيل موكله البالغ من العمر 33 عاما، في محادثات بميونخ.

وكان الإسباني قد ارتبط، حسب وسائل الإعلام، بضم أفضل لاعب في العالم والذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو عام 2023.

وقال المدير الرياضي للنادي البافاري حسن حميديتش، في تصريحات لقناة «سكاي» «الآن لدينا وقت للحديث عما سيحدث فيما بعد»، نافيا بشكل قاطع أن المهاجم البولندي قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

من جانبه قال ليفاندوفسكي «إن التعامل مع هذا الأمر غير سهل».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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