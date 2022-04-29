حسابات معقدة تدخل الاتفاق في دوامة الهبوط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مخاوف اتفاقية تعيشها جماهير فارس الدهناء خشية تكرار ذكرى الهبوط التي تعرض لها الفريق في عام 2017، وهي تراقب موقف فريقها الذي بات يقبع بالمركز قبل الأخير بسلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، وأصبح قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى، قبيل ست مواجهات حاسمة تنتظر الفريق قبل إسدال الستار على الموسم الحالي.

ولعل من سوء حظ الفريق الاتفاقي أن تكون المواجهات المتبقية مع أقوى فرق الدوري الاتحاد المتصدر والهلال الوصيف، إضافة إلى لقاءات تنتظره مع التعاون والفيصلي، وهما الفريقان اللذان قدما مستويات كبيرة خلال دوري أبطال آسيا والتي اختتمت أخيرا.

أربعة مدربين يتعاقبون على الاتفاق

تعاقب على تدريب الاتفاق هذا الموسم أربعة مدربين، بدأت بالوطني خالد العطوي الذي قاد الفريق من الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته عقب الجولة 8 بعد المستويات المخيبة للآمال، لتوكل المهمة للصربي فلادان ميلويفيتش الذي لحق بالعطوي عقب الجولة 22، لتسند المهمة للوطني أحمد الحنفوش الذي قاد الفريق في مباراة الأهلي بالجولة 23 وحقق خلالها انتصارا مهما، قبل أن يتم الاستعانة بالفرنسي باتريس كارتيرون.

معسكر إنقاذ في أبوظبي

حرصت الإدارة الاتفاقية على إقامة معسكر خارجي للفريق في أبوظبي، عمد من خلالها مدرب الفريق الفرنسي باتريس كارتيرون لتجهيز جميع اللاعبين ورفع معدلهم اللياقي من خلال إخضاعهم لست مواجهات ودية خمس منها جاءت أمام فرق إماراتية وواحدة أمام فريق النصر السعودي، فاز في اثنتين منها وخسر وتعادل في مواجهتين.

الدمام تجهز الفريق للتعاون انطلقت أمس المرحلة الثالثة من إعداد الفريق الاتفاقي للجولات الست المتبقية للفريق هذا الموسم، والتي سيبدأها بملاقاة التعاون في الخامس من مايو المقبل على ملعب الأخير لحساب الجولة السادسة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحدو الجماهير الاتفاقية آمال كبيرة لتجاوز التعاون وزيادة الرصيد النقطي.

حسابات معقدة تحدد مصير الهابطين

اتسعت دائرة صراع الهبوط هذا الموسم لتشمل عشر فرق في المراكز المتأخرة بسلم ترتيب دوري المحترفين، إذ ستشهد الجولات المقبلة من الدوري صراعا وتنافسا محتدما بين فرق الاتفاق والباطن والطائي والفيصلي والأهلي والرائد والفيحاء والفتح وأبها، للهروب من شبح الهبوط والعمل على جمع أكبر عدد من النقاط هربا من مرافقة الحزم أول الفرق الهابطة بشكل شبه رسمي.

ست مواجهات تحدد بقاء الاتفاق بدوري المحترفين

التعاون والاتفاق (5 مايو)

الاتفاق والهلال (11 مايو)

الاتفاق والحزم (15 مايو)

الفيصلي والاتفاق (20 مايو)

الاتفاق والاتحاد (25 مايو)

الفيحاء والاتفاق (29 مايو)

الاتفاق هذا الموسم:

- الخروج من كأس الملك من دور الستة عشر على يد النصر

- لعب24 مباراة بالدوري

- جمع 24 نقطة

- فاز في 5 مباريات

- تعادل في 9 مباريات

- خسر في10 مباريات

- سجل28 هدفا

- استقبلت شباكه39 هدفا