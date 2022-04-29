الشباب الأقوى آسيويا.. والفيصلي الحصان الأسود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار عن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لهذا العام، والتي أقيمت بنظام التجمع، بعد أن استضافت السعودية أحداثها من خلال استقبالها لخمس مجموعات لغرب القارة في أربع مدن مختلفة.

وشهدت مدينة الرياض استضافة مجموعتي الهلال والشباب واستثمرا أفضلية الأرض والجمهور ليخطفا بطاقة التأهل وصدارة المجموعتين، كما استضافت مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة منافسات مجموعة نادي التعاون والذي عانده الحظ في التأهل رغم المستويات الكبيرة التي قدمها خلال مواجهاته.

وعلى الساحل الشرقي وعلى الرغم من أنها بعيدة عن مقره إلا أن الفيصلي لم يشعر بالغربة وسط أبناء المنطقة الشرقية بعد دعمهم للعنابي ولم يخب ظنهم وتأهل متصدرا عن مجموعته التي احتضنتها مدينة الدمام.

وإلى أقصى الغرب وفي مدينة جدة تمت استضافة منافسات المجموعة الثالثة والتي عبر منها فريقان إلى دور الـ16 وهما فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي لتنتهي بذلك استضافة المملكة تجمع مجموعات دوري أبطال آسيا، والتي حققت نجاحا لافتا على كافة الأصعدة.

نتائج الفرق السعودية خلال دور المجموعات:

الشباب:

* حقق المركز الأول وتأهل متصدرا لمجموعته

* لم يخسر أي لقاء خلال دور المجموعات

* حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء

* جمع 16 نقطة من 6 مواجهات وهو الرصيد الأعلى من بين الفرق

* سجل هجومه 18 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا

الفيصلي:

* حقق المركز الأول وتأهل متصدرا لمجموعته

* تعد هذه المشاركة هي الأولى له قاريا

* استطاع جمع 9 نقاط خلال دور المجموعات

* سجل مهاجموه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4

* فاز في لقاءين، وتعادل في 3، وخسر في لقاء وحيد

الهلال:

* حقق المركز الأول وتأهل متصدرا لمجموعته

* تعثر في آخر لقاءين بالتعادل والخسارة بعد 4 انتصارات متتالية

* سجل هجومه 11هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف

* جمع 13 نقطة خلال دور المجموعات

التعاون:

* فشل في التأهل بعد أن حقق المركز الثاني في مجموعته.

* جمع خلال دور المجموعات 7 نقاط.

* سجل هجومه 13 هدفا واستقبلت شباكه 12 .

* فاز في لقاءين وتعادل في لقاء وخسر 3.

لقاءات دور الـ16 لفرق غرب قارة آسيا:

الشباب السعودي - ناساف الأوزبكي

الهلال السعودي - شباب الأهلي الإماراتي

الفيصلي السعودي - فولاد خوزستان الإيراني

الدحيل القطري - الريان القطري