شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: معروف تغاضى عن طرد الونش والمصرى لم يستحق ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن الحكم محمد معروف تغاضى عن طرد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، بعد تدخله في إحدى الكرات المشتركة مع مهاجم المصري أوستين أموتو، خلال مباراة المصري والزمالك التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالجولة 16 من الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال الشناوي عبر قناة أون تايم سبورت: "الكرة كانت في استحواذ مهاجم المصري، ولذلك محمود الونش استحق الطرد في هذه الكرة مع احتساب ركلة حرة من خارج المنطقة للمصري، ورغم استدعاء الفار لمعروف إلا أنه تغاضى عن الطرد".

وأضاف الشناوي: "المصري لم يستحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد إعاقة محمد جريندو من أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء، لأن لاعب الزمالك وصل أولاً إلى الكرة، ولكن كان يجب أن يتم احتساب ركلة ركنية للمصري وليس ركلة مرمى للزمالك".

ويتقدم النادي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري، التي أقيمت مساء الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

وأكد عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول، أن إدارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف، والذي تغاضى في المباراة عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب، مضيفًا أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها إحراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عددا من خبراء التحكيم أشاروا إلى أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري.