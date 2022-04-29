شكرا لقرائتكم خبر عن القلق يسيطر على الاتحاد السكندرى بسبب شكوى "مابولولو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتباك والقلق لدى الجهاز الفنى بنادى الاتحاد السكندرى عقب شكوى مهاجم الفريق وهدافه الأنجولى مابولولو ببعض الآلام بالعضلة الأمامية أثناء التدريب على استاد الإسكندرية، وعلى الفور أعطى عماد النحاس المدير الفنى للفريق تعليماته بإعطاء اللاعب راحة والخروج من التدريبات.

وسيخضع مابولولو لجلسة علاج اليوم الجمعة مع الراحة قبل الإعلان الرسمى عن وجوده أو الخروج من قائمة الفريق.

ويسعى عماد النحاس إلى تجهيز اللاعبين لمباراة المحلة، والتى اعتبرها الجهاز الفنى نقطة التحول للفريق فى جدول الدورى.

وتأكد بصفة نهائية غياب محمود شبانة للإصابة ومحمد عبد السلام أيضا للإصابة، وسعيدو سمبورى للإيقاف مباراتين للطرد فى مباراة الزمالك قبل الأخيرة. ويدخل فريق الاتحاد معسكرا مغلقا اليوم الجمعة فى الرابعة عصرا عقب التدريب بـ20 لاعبا.