شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطالب بحكام دوليين فى مبارياته بالدورى فى خطاب رسمى للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي المقاولون العرب احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة بعد تعرض الفريق لأخطاء مؤثرة، آخرها في مباراة الاتحاد السكندري.
وقال النادي في خطابه إن الفريق تعرض لأخطاء جسيمة آخرها في مباراة الاتحاد باحتساب هدف غير صحيح للاتحاد، لتعرض اللاعب أحمد على لعرقلة واضحة ورغم الرجوع لتقنية الفيديو إلا أن الحكم لم يحتسب الخطأ.
وطالب المقاولون العرب بتعيين حكام دوليين في مباريات الفريق المقبلة بالدوري لمراعاة العدالة التحكيمية ونظرا لحساسية المباريات المقبلة وأهميتها للفريق.
ويستضيف استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، مباراة المقاولون والمصري بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.
ويحتل المقاولون المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة المحلية، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.