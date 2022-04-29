شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطالب بحكام دوليين فى مبارياته بالدورى فى خطاب رسمى للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادي المقاولون العرب احتجاجا رسميا إلى اتحاد الكرة بعد تعرض الفريق لأخطاء مؤثرة، آخرها في مباراة الاتحاد السكندري.

وقال النادي في خطابه إن الفريق تعرض لأخطاء جسيمة آخرها في مباراة الاتحاد باحتساب هدف غير صحيح للاتحاد، لتعرض اللاعب أحمد على لعرقلة واضحة ورغم الرجوع لتقنية الفيديو إلا أن الحكم لم يحتسب الخطأ.

وطالب المقاولون العرب بتعيين حكام دوليين في مباريات الفريق المقبلة بالدوري لمراعاة العدالة التحكيمية ونظرا لحساسية المباريات المقبلة وأهميتها للفريق.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، صفحة مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك استعداداً لمباراة المقاولون العرب المرتقبة أمام النادي المصري.

ويستضيف استاد برج العرب في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، مباراة المقاولون والمصري بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة المحلية، حيث فاز المقاولون في مباراتين فقط، وتعادلوا في 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.