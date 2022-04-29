شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة إنبى والبنك والصباحى يدير فاركو وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباريات الغد في انطلاق الجولة الـ17 من عمر المسابقة، حيث تقام 3 مباريات.

يدير المباراة حكم ساحة محمد العتبانى ويعاونه كل من هانى عبد الفتاح وشريف عبد الله وحكم رابع عاطف حسين، وعلى تقنية الفار وائل فرحان وأحمد صالح.

يدير المباراة حكم ساحة محمد الصباحى ويعاونه كل من أحمد عبد الغنى وأحمد زيدان وحكم رابع محمود ناصف، وعلى تقنية الفار مصطفى الشهدى وهانى العراقى.

يدير المباراة حكم ساحة محمود عاشور ويعاونه حسن رمضان وتامر سمير وحكم رابع أحمد ناصر، وعلى تقنية الفار حسام عزب ومحمود عبد السميع.