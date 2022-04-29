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محمود عاشور حكما لمباراة إنبى والبنك والصباحى يدير فاركو وسموحة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء حكام مباريات الغد في انطلاق الجولة الـ17 من عمر المسابقة، حيث تقام 3 مباريات.

مباراة مصر المقاصة وفيوتشر

يدير المباراة حكم ساحة محمد العتبانى ويعاونه كل من هانى عبد الفتاح وشريف عبد الله وحكم رابع عاطف حسين، وعلى تقنية الفار وائل فرحان وأحمد صالح.

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مباراة فاركو و سموحة

يدير المباراة حكم ساحة محمد الصباحى ويعاونه كل من أحمد عبد الغنى وأحمد زيدان وحكم رابع محمود ناصف، وعلى تقنية الفار مصطفى الشهدى وهانى العراقى.

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مباراة إنبى والبنك الأهلى

يدير المباراة حكم ساحة محمود عاشور ويعاونه حسن رمضان وتامر سمير وحكم رابع أحمد ناصر، وعلى تقنية الفار حسام عزب ومحمود عبد السميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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