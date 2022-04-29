شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى مجمعة نهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 35/28، ضمن منافسات الدورة المجمعة للدور النهائى لدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022.

بينما تقام الجولة الثانية اليوم الجمعة بلقائى الزمالك مع الشمس، وسبورتنج مع الأهلى، فيما تختتم المنافسة بلقائى بين من سبورتنج مع الزمالك، والأهلى مع الشمس.

وشهدت نتائج اليوم الختامى للمرحلة قبل النهائية فوز كل من: الأهلى على سبورتنج 28/23، والشمس على الجزيرة 31/28، والزمالك على الطيران 42/39.

وجاء ترتيب الفرق كالتالى: الأهلى 32 نقطة يليه الشمس فى المركز الثانى 31 نقطة، ثم سبورتنج برصيد 27 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.