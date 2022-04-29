شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصرى اليوم الجمعة 29 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى المصرى، اليوم الجمعة، بإقامة ثلاث مباريات مثيرة وقوية، حيث يلاقى فريق إنبى نظيره البنك الأهلى، فيما يواجه مصر المقاصة نظيره فيوتشر ويصطدم فاركو بسموحة.

ويلتقى فريق إنبى تحت القيادة الفنية لمدربه حلمى طولان بنظيره البنك الأهلى فى مواجهة قوية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس فى أطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

فى المواجهة الثانية يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فيوتشر فى مواجهة صعبة على الفريق الفيومى، وذلك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى هذا الموسم.

فى المباراة الثالثة يستدرج فريق سموحة السكندرى نظيره فاركو فى مواجهة صعبة على الفريقين تنطلق أحداثها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.