شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: بطولات ألعاب الصالات تضع فريق الكرة تحت ضغط جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن البطولات التي تحققها فرق ألعاب الصالات بالنادى الأبيض تضع فريق الكرة تحت ضغط الجماهير، مؤكدا أن هذا الأمر يجعل الجماهير تطالب اللاعبين بتحقيق البطولات.

وقال حازم إمام خلال تحليله مباراة الزمالك والمصرى على قناة "on time sports1": "إن الحالة الفنية والبدنية التي ظهر عليها لاعبو الزمالك أمام المصرى كانت جيدة ومنحته التفوف على لاعبى المصرى".

وأكد نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض استحق الفوز أمام المصري البورسعيدى في اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الأبيض 2 / 1.

وأضاف نجم الزمالك السابق: "المصرى فريق منظم والمغربى أشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو والتونس سيف الدين الجزيرى كانوا فايقين وقدموا مباراة جيدة في لقاء كان صعبا والفريق الأبيض اقتنص 3 نقاط غاليين".

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، أحرز هدفى الزمالك كل من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 61 وسيف الجزيرى فى الدقيقة 76، بينما أحرز هدف المصرى ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، بينما يتجمد رصيد المصرى عند النقطة 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية.