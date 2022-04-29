شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم باحتجاج رسمى ضد محمد معروف حكم مباراته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم النادي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري، التي أقيمت مساء الخميس والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

صرح بذلك عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المشرف العام على الفريق الأول، مؤكدًا أن إدارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف، والذي تغاضى في المباراة عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب، مضيفًا أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها إحراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عددا من خبراء التحكيم أشاروا إلى أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري.

وأشار عاطف مبروك إلى أن النادي المصري لا يسعى سوى للحفاظ على حقوق ناديه وجماهيره العظيمة التي باتت تشعر بالظلم من القرارات الغريبة للحكم محمد معروف، والذي أفرط كذلك في منح لاعبي المصري عدد كبير من الكروت الصفراء وسط تغاضيه التام عن عدد من أخطاء لاعبي الزمالك.