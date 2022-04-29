شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: "مُخ" الزمالك تحرك بنزول شيكابالا.. والمصرى كان ندا للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، إن لاعبى الزمالك والمصرى قدموا مباراة رائعة في اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام وانتهت بفوز الفريق الأبيض 2 / 1.

وأكد يونس خلال تحليله مباراة الزمالك والمصرى على قناة "on time sports1 " أن التغيرات التي أجراها فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض كان لها تأثير قوى، لافتا إلى أن مخ الزمالك تحرك فنيا بنزول شيكابالا الذي قام بفتح الملعب ونشط الخط الأمامى.

وأشاد يونس بقدرات معين الشعبانى المدير الفني لفريق المصري، مؤكدا أن الفريق البورسعيدى أصبح قويا معه وتدريبه لهم مكسب كبير، مشيرا إلى أن المصرى بات على يد المدرب التونسي ندا غير عاديا للقطبين.

واختتم يونس: "أحمد فتوح لاعب دولى ومنح سيف هدية من الكرة العرضية أحرز منها الهدف ولن يجد مثلها حتى في منتخب تونس، وكذلك المغربى أشرف بن شرقى لاعب غير عادى وقدم مباراة جيدة أمام المصرى".

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، بينما يتجمد رصيد المصرى عند النقطة 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية.