شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمباراة إيسترن كومباني بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض بدون راحة، بعد الفوز على المصري بنتيجة 2-1 في الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وتنطلق التدريبات الجماعية للفريق في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة، استعدادا لمواجهة ايسترن كومباني المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، ليصل الأبيض إلى النقطة رقم 38 في صدارة جدول ترتيب الدوري.