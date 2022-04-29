شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني: كرة أموتو نقطة تحول أمام الزمالك ولم نستحق الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 16، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال الشعباني على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة: "بدأت المباراة بأموتو وليس عمرو مرعي بسبب الإرهاق من المشاركة في الكونفدرالية، ولم نستحق الهزيمة في مباراة اليوم".

وأضاف الشعباني: "لم أر كرة أموتو والونش حتى الآن، ولكن أعتقد أن الفار قام باستدعاء الحكم فيها لأنها استحقت الطرد، ولو كان تم طرد مدافع الزمالك كان من الصعب أن يتعادل الزمالك معنا في المباراة".

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمسابقة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة ابتعد بها بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 19 نقطة يحتل بها المركز التاسع.