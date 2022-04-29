شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعرض إعاقة الونش لأموتو.. ويعلق: مفيهاش حاجة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي للنادي المصري صور تعرض أوستين أموتو مهاجم الفريق، للإعاقة من محمود حمدي الونش لاعب الزمالك، على حدود منطقة جزاء الفريق الأبيض، حيث رفض محمود معروف حكم مباراة المصري والزمالك احتساب اللعبة بعد العودة إلى الفار. وعلق الحساب الرسمي للمصري: "مفيهاش حاجة".



أموتو والونش (1)



أموتو والونش (1)



أموتو والونش (3)



أموتو والونش (5)



أموتو والونش (6)

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمسابقة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة ابتعد بها بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 19 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصرى بهدف نظيف أحرزه ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، حيث بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبى المصرى على لاعبى الزمالك، فى محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك ولاعبيه.

فى المقابل فإن لاعبى الزمالك التزموا بالعمق الدفاعى فى محاولة لامتصاص حماس لاعبى المصرى، ولم تكن هناك أى خطورة على مرمى الفريقين سوى كرة إمام عاشور التى اصطدمت بالقائم الايسر لحارس المصرى، لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.