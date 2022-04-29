شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا بعد الفوز على المصرى: الزمالك يسير بشكل جيد فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ارتياحه لتحقيق الفوز على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب برج العرب.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الشوط الأول لم يكن الأداء المطلوب، فقدنا التركيز وكان فيه لعب فردي كتير وفقدان التوازن، وبالتالي خسارة في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل".

وأضاف فيريرا: "المصري قبل المباراة كان مثلنا لم يخسر سوى مواجهتين، وفاز على الأهلي، ولاعبونا كانوا جيدين فى خمس مباريات، ونسير بشكل جيد، فرق كبير بين الشوط الأول والثاني".

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "الزمالك كان أفضل في الشوط الثاني، ونجح في تحقيق الفوز، والمصري كان مثلنا ولم يخسر سوى مواجهتين، وفاز على الأهلي ويمتلك لاعبين جيدين".

وتابع فيريرا: "الزمالك يسير بشكل جيد وهناك فرق كبير بين المستوى في الشوط الأول والمستوى في الشوط الثاني".

وقال المدير الفني: "التغييرات أمر طبيعي، ونجحوا في منح الزمالك الإضافة المطلوبة، والمباراة 90 دقيقة وتشهد تغيير الأداء والخطط، والتغييرات تكون للإضافة أو لتأمين اللقاء مثلما حدث في بعض المباريات".

وأضاف فيريرا: "الزمالك يضم 24 لاعبا ولا بد أن يكونوا جاهزين، ويجب أن يكون الجميع جاهز لأننا نواجه منافسين أقوياء".

واختتم المدير الفني حديثه قائلاً: "توجهنا لتحية الجماهير ونشكرهم على مساندتنا ونتمنى أن يكونوا معنا في الفترة المقبلة".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 38 نقطة ينفرد بهم بصدارة الدوري.