كريم ذكرى: لاعبو المصرى شعروا بالظلم.. والونش استحق الطرد فى انفراد أموتو

القاهرة - سامية سيد - أثنى كريم ذكرى، مدير الكرة بالنادى المصري، على الأداء الذى قدمه لاعبو الفريق البورسعيدى أمام نادى الزمالك، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 16 بالدورى العام، وانتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال ذكرى فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك والمصرى قدما مباراة رائعة، ومحمود حمدى الونش كان يستحق الطرد فى انفراد أموتو، ولاعبو المصرى شعروا بالظلم بعد كرة أموتو".

وتمكن فريق الزمالك من الفوز على المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب فى إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمسابقة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة ابتعد بها بصدارة الدوري، فى حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدى عند 19 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصرى بهدف نظيف أحرزه ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، حيث بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبى المصرى على لاعبى الزمالك، فى محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك ولاعبيه.