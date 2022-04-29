بطاقة حمراء مفقودة واختلاف الحكم والـVAR الأبرز فى لقاء الزمالك والمصرى

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * المصري

المسابقة: الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري العام

الملعب: استاد برج العرب

نتيجة المباراة: هدفان مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم المباراة: محمد معروف

المساعد الأول: محمود أبوالرجال

المساعد الثاني: أحمد حسام طه

الحكم الرابع: أحمد جمال

حكام الـ VAR: محمود بسيوني، عمر فتحي

ميزان التقييم لطاقم الحكام.. حكم المباراة محمد معروف

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة.. فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة كانت أخطاء الحكم هى الأبرز على مدار شوطى اللقاء نتيجة اختلاف المعايير فى احتساب المخالفات بينة وبين حكم الـVAR محمود بسيونى.

الحالة الأولى: فى الدقيقة 16 من الشوط الأول مخالفة وعرقلة واضحة من مدافع الزمالك محمد عبد الغنى ضد مهاجم المصرى أوستن أموتو وفرصة محققة لتسجيل هدف لصالح المصرى، الحكم يشير إلى استمرار اللعب ولا تدخل من الـVAR وكان يجب أن يتدخل الـVAR لاستدعاء الحكم للمشاهدة .

الحالة الثانية: فى الدقيقة 47 من الشوط الثانى مخالفة من مدافع الزمالك الونش ضد مهاجم المصرى أوستن أوموتو، والحكم يشير إلى استمرار اللعب، ويقوم الـVAR باستدعاء الحكم الذى يعود ويشير إلى استمرار اللعب .

عنصر التمركز والتحرك: تمركز خاطئ فى الدقائق 9، 17، 42، 54 والدخول فى مسار اللعب .

عنصر العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم كلا أوستن أوموتو، ياسر حمد، فريد شوقى، شوشة من المصرى نتيجة الاعتراض والتهور كما أنذر كلا من طارق حامد وسيف الجزيرى، إسلام جابر من الزمالك نتيجة التهور .

المساعد الأول: أشار إلى حالة تسلل فى الدقيقة 6 من الشوط الأول وتميز فى الدقيقة 32 فى هدف المصرى الأول نتيجة التمركز والتركيز الجيد .

المساعد الثانى: تعاون نموذجى فى احتساب المخالفات فى الدقيقة 68 من الشوط الثانى.

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .

حكام الـVAR: تدخلالـ VAR فى الدقيقة 47 فى حالة الفرصة المحققة لصالح لاعب المصرى واستدعاء الحكم، وكان يجب أن يتدخل فى حالة محمد عبد الغنى لاعب الزمالك ضد أوستن أوموتو لاعب المصرى فى الدقيقة 16 من الشوط الأول .