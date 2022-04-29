خبير تحكيمي: الونش استحق الطرد.. والمصري ليس له ركلة جزاء في كرة فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن لاعب الزمالك محمود حمدي "الونش" استحق البطاقة الحمراء في مخالفته ضد مهاجم المصري أوستين أموتو.

وأضاف الشناوي، خلال تحليله للحالات التحكيمية بفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"طبقًا للقانون لأن المخالفة خارج منطقة الجزاء تكون بطاقة حمراء للاعب الزمالك، وهو في النهاية قرار حكم وليس VAR وكانت تستوجب طرد لاعب الزمالك واحتساب مخالفة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الخطأ الذي تحصل عليه الزمالك بداعِ عرقلة لاعبه أحمد فتوح ليس صحيحًا.

وتابع الخبير التحكيمي:"المخالفة ضد لاعب الزمالك التي سجل منها زيزو الهدف كانت قرارًا صحيحًا باحتساب مخالفة من خارج منطقة الجزاء ومخالفة طارق حامد ضد لاعب المصري لم تستحق بطاقة حمراء وكانت البطاقة الصفراء صحيحة ولكن كان هناك مخالفة لمهاجم المصري على حدود منطقة جزاء الزمالك ولكن لم تُحتسب".

وأتم الشناوي تحليله للحالات التحيكيمة بقوله:"كرة أحمد فتوح مع جريندو ليست ركلة جزاء ولكنها ركنية لصالح المصري وكان على المساعد أن يُشير للحكم بكونها ركنية".

وأعلن المصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عزمه التقدم خلال الساعات القليلة المقبلة باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمد معروف، حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في دوري we المصري.

ونجح الزمالك قلب تأخره بهدف لفوز بثنائية خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري