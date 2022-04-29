المصري يعتزم التقدم باحتجاج على حكم مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: عبد الحكيم طه

يتقدم النادي المصري البورسعيدي خلال الساعات القليلة المقبلة باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمد معروف، حكم مباراة الفريق مع الزمالك والمصري في دوري we المصري.

وكان الزمالك قلب تأخره بهدف أمام المصري إلى فوز بنتيجة (2-1) مساء الخميس، في الجولة 16 من الدوري.

وقال عاطف مبروك، نائب رئيس المصري، والمشرف العام على الفريق الأول، إن إدارة النادي ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد أي مباريات مقبلة للحكم محمد معروف، والذي تغاضى في مباراة اليوم عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، بعدما عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى، على حد قول مسؤول النادي البورسعيدي.

وأشار مبروك إلى أن حكام الفيديو "VAR" قاموا باستدعاء معروف ليعيد النظر في قراره.

وأضاف أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري، والتي أحرز منها أحمد سيد "زيزو" هدف التعادل للفريق الأبيض، رغم أن "عدد من خبراء التحكيم أشاروا أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري".

وأشار عاطف مبروك إلى أن النادي المصري لا يسعى سوى للحفاظ على حقوق ناديه وجماهيره التي باتت تشعر بالظلم من قرارات الحكم محمد معروف والذي "أفرط في منح لاعبي الفريق البورسعيدي بطاقات صفراء، فيما تغاضى عن عدد من أخطاء لاعبي الزمالك".