محامي الأهلي لمصراوي: تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العالم ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن محامي النادي الأهلي، محمد عثمان التقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وعلل محامي الأهلي التقدم ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لمصراوي قائلاً:"البلاغ يأتي سب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب".

وأتم عثمان تصريحاته بالتنويه إلى أن البلاغ تم تقدميه عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني بصورة رسمية يوم أمس الخميس.

وكان الأهلي قد أعلن عن أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قد قضت بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما محمود الخطيب، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية؛ حيث قضت المحكمة اليوم بحبس مرتضى منصور سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه ودفع تعويض مؤقت محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.

وأورد الأهلي في وقت لاحق يُعلن خلالها تكيف المستشار القانوني لناديه بتقديم بلاغ جديد ضـد مرتضى منصور بسبب مقطع ڤيديو مدته تسع دقائق وعشرون ثانية سجله مرتضي وأذاعه مساء الأربعاء 27 ابريل الجاري عبر قناته بموقع يوتيوب ونقله عنه بعض المواقع الإلكترونية، بعد صدور حكمين في قضيتين أقامهما رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور، والذي قضـت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي بحبسه سنة في كل قضية ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فأعلن على صفحته.

وعلل الأهلي بلاغه الجديد بـ:"ورد بالڤيديو موضوع الشكوى عبارات اعتبرها رئيس النادي تمثل سبًّا وقذفًا في حقه، وتناول أمورًا من شأنها التأثير في القضــاة الذين يناط بهم الفصل في دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم، وتضمن بلاغ رئيس الأهلي للنائب العام أن مقطع الفيديو موضوع الشكـوى ينطوي على إساءات للكابتن محمود الخطيب (المجني عليه في هذه القضايا) وكذا التعدي على قضـاة المحكمة (مصدرة الحكم بحبس المشكو في حقه سنتين) ، بالإهانة بالقول والتهديد بسبب أداء واجبات وظيفتهم، مما يمثل جرائم السب والقذف وإهانة الهيئة القضائية والإخلال بمقام القضاة مصدري حكم حبسه وسيتم تقديم البلاغ للنائب العام خلال ساعات عبر تطبيق الواتساب والبريد الإلكتروني وتقديمه ورقيًّا بعد إجازة عيد الفطر".