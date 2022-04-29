محامي الأهلي لمصراوي: تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العالم ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن محامي النادي الأهلي، محمد عثمان التقدم ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور.

وعلل محامي الأهلي التقدم ببلاغ جديد ضد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لمصراوي قائلاً:"البلاغ يأتي سب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب".

وأتم عثمان تصريحاته بالتنويه إلى أن البلاغ تم تقدميه عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني بصورة رسمية يوم أمس الخميس.

وكان الأهلي قد أعلن عن أن محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، قد قضت بحبس رئيس نادي الزمالك، سنتين في القضيتين اللتين رفعهما محمود الخطيب، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية والقضية رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية؛ حيث قضت المحكمة اليوم بحبس مرتضى منصور سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه ودفع تعويض مؤقت محمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه.