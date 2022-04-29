الإيقاف يبعد أوباما عن مواجهة الزمالك وإيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - سيفتقد الزمالك لجهود لاعبه يوسف إبراهيم "أوباما" في المباراة المقبلة أمام إيسترن كومباني في دوري we المصري، بسبب إيقافه لتراكم البطاقات.

أوباما حصل على بطاقة صفراء في المباراة التي فاز بها الزمالك (2-1) على المصري البورسعيدي، مساء الخميس، في الجولة 16 من الدوري، ليصل إلى الإنذار الثالث في المسابقة هذا الموسم.

وبهذا سيتم إيقاف أوباما لمباراة واحدة طبقا للوائح البطولة، ليغيب عن المباراة المقبلة أمام إيسترن كومباني، التي تقام الأحد المقبل في الجولة 17.

جدير بالذكر أن جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، قرر استئناف التدريبات مباشرة يوم الجمعة دون راحة، نظرا لضيق الوقت بين المباراتين.