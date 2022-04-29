فيريرا: لم نُقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول.. والتغييرات منحتنا الإضافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يرى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزفالدو فيريرا، أن فريقه لم يُقدم الأداء المطلوب منه خلال الشوط الأول من مباراتهم أمام المصري؛ حيث فقد اللاعبون التركيز.

وقال فيريرا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"الشوط الأول لم يكن الأداء المطلوب فقدنا التركيز وكان هناك لعب فردي كثير وفقدان للتوازن وبالتالي الخسارة في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني كنا الأفضل".

وتابع مدرب الزمالك:"المصري قبل المباراة كان مثلنا لم يخسر سوى مواجهتين وفاز على الأهلي ونسير بشكل جيد وهناك فرق كبير بين الشوط الأول والثاني وذهبنا لتحية الجماهير وشكرهم على مساندتنا ونتمنى أن يكونوا معنا في الفترة المقبلة".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله:"التغييرات أمر طبيعي ونجحوا في منحنا الإضافة المطلوبة والمباراة 90 دقيقة وتغيير الخطط لتأمين اللقاء فالزمالك به 24 لاعبًا جميعهم لابد أن يكونوا جاهزون وكل مباراة لابد أن يكون الجميع جاهزًا وهذا ما رأيناه".

ونجح الزمالك قلب تأخره بهدف لفوز بثنائية خلال المباراة التي جمعته بنظيره المصري ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.