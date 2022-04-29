مانشستر يونايتد يبتعد عن دوري الأبطال بعد التعادل مع تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، خلال الجولة 37 من عمر الدوري الإنجليزي.

افتتح ألونسو التسجيل في المباراة في الدقيقة 60 من عمر المباراة، بعد تسديدة صاروخية، جاءت على الجانب الأيمن في شباك دي خيا.

ولم يستمر تقدم تشيلسي كثيرا، ليعود رونالدو ويحرز التعادل في الدقيقة 62 بنفس طريقة هدف تشيلسي معلنا هدف التعادل.

وبهذا التعادل ابتعد مانشستر أكثر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا واقترب حسم المركز المركز الرابع من أرسنال.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 66 محتلا المركز الثالث بينما جاء مانشستر في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، فاران، ليندلوف، تيليس.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: إيلانجا، كريستيانو رونالدو، راشفورد.

بينما جاء تشكيل تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل كالتالي:

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: أزبيليكويتا، تياجو سيلفا، روديجير، جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، كانتي، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون ماونت، هافيرتز، فيرنر.

ملخص اللقاء..

بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين وجاءت كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح مانشستر يونايتد على رأس برونو فيرنانديز لكن وصلت سهلة إلى حارس مرمى تشيلسي في الدقيقة العاشرة.

ضغط شديد من تشيلسي لإحراز الأول يقوده كانتي بعد تمرير سحرية منه لهافرتز تأتي على قدمه اليمنى ليسددها بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 24.

يستمر ضغط تشيلسي عن طريق كانتي الذي مرر كرة رائعة إلى هافيرتز الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من يسار منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس المرمى ببراعة في الدقيقة 28.

في الدقيقة 35 جاءت تصويبة من أنطونيو روديجير من خارج منطقة الجزاء لصالح تشيلسي لكنها بعيدة عن المرمى.

بدأ الشوط الثاني بهدوء حتى الدقيقة 52 عندما وصل مونت لمرمى دي خيا ولكن كرة جاءت خارج الملعب.

افتتح ألونسو التسجيل في المباراة في الدقيقة 60 من عمر المباراة بعد تسديدة صاروخية جاءت على الجانب الأيمن في شباك دي خيا.

ولم يستمر تقدم تشيلسي كثيرا ليعود رونالدو ويحرز التعادل في الدقيقة 62 بنفس طريقة هدف تشيلسي معلنا هدف التعادل.

في الدقيقة 78 كاد تشيلسي من التقدم مرة أخرى بهجمة أكثر من رائعة عن طريق ماونت الذي مرر كرة رائعة إلى ريتشي جيمس ليسدد كرة بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيسر.