الزمالك يستغل هدايا الأهلي وبيراميدز بثنائية في المصري.. ويواصل زيادة الفارق المؤقت في الصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره المصري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري.

وتقدم المصري بهدف في الدقيقة 34 عن طريق لاعبه ياسر حمد قبل أن يتعادل أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 61 ثم سجل زميله سيف الجزيري هدف الفوز بالدقيقة 67.

ورفع الزمالك بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 38 في صدارة جدول الدوري بعدما خاض 16 مباراة بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 13 مباراة، فيما توقف رصيد المصري عند النقطة 19 في المركز التاسع.

وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.‏

وبدأ المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد عنتر - فريد شوقي - أحمد شديد - كريم العراقي.

خط الوسط: - أوستين أموتو - أحمد شوشة - ياسر حمد - حسن علي.

خط الهجوم: عمرو موسى - إلياس جيلاصي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت وأحمد علاء وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ومحمد جريندو وأسامة الجزار وإيزي إيميكا وعمرو مرعي ومصطفى أيمن.

ملخص بأبزر أحداث المباراة:

وحصل الزمالك على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 3 بعد عرقلة لاعب الزمالك إمام عاشور ليرسلها زيزو عرضية داخل منطقة جزاء المصري ولكن حولها محمود حمدي "الونش" برأسه بعيدة عن المرمى.

وكاد يتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 12 بعدما مرر بنشرقي كرة رائعة لزميله إمام عاشور داخل منطقة جزاء المصري ولكن القائم تصدى لتسديدته.

وعاد إمام عاشور لتشكيل خطورة أخرى داخل منطقة جزاء المصري ولكنه فضّل التسديد بالدقيقة 13 عن إرسال عرضية لأوباما.

وحصل المصري على ركلة حرة مباشرة من يمين منطقة جزاء الزمالك أرسلها إلياس الجيلاصي عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك حولها ياسر حمد لهدف بالدقيقة 34 برأسه في مرمى أبوجبل.

وطالب لاعبو الزمالك في الدقيقة 42 بركلة جزاء بداعِ ارتطام عرضية بنشرقي في يد مدافع المصري فريد شوقي ولكن الحكم احتسبها لركلة ركنية نُفذت ووصلت لطارق حامد داخل منطقة جزاء المصري ولكنه لم يُسيطر عليها وسددها ضعيفة في يد حارس المصري.

وكاد الزمالك يتعادل في الدقيقة 45+2 بعدما أرسل زيزو كرة ركنية من يمين الملعب حاول زميله الونش توجيهها برأسه نحو مرمى المصري لتسقط أمام أوباما ولكنه سدد الكرة من أمام حارس المصري لأعلى المرمى.

ودفع المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك،جوزفالدو فيريرا، بشيكابالا مع بداية الشوط الثاني بدلاً من يوسف أوباما.

وأنقذ محمود حمدي "الونش" كرة من أمام أوستين أموتو قبل أن ينفرد لاعب المصري بحارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل في الدقيقة 47.

وتوقف اللعب لعلاج لاعب المصري واستماع الحكم لقرار تقنية الفيديو بخصوص الهجمة السابقة.

ولم يحتسب الحكم أي قرار ضد الزمالك وعاد الفريق الأبيض بعرضية من يسار الملعب حولها عمر السعيد بالدقيقة 49 أعلى مرمى المصري.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب المصري أوستين أموتو بالدقيقة 51 لنزوله الملعب بعد تلقيه العلاج خارجه دون إذن.

وحصل الزمالك في الدقيقة 56 على ركلة حرة مباشرة على حدود يسار منطقة جزاء المصري بعد عرقلة أحمد أبو الفتوح.

ونفذّ شيكابالا الركلة الحرة المباشرة بالدقيقة 57 وحولها عمر السعيد برأسه في المرمى ولكن تصدى لها الحارس أحمد مسعود ليحولها لركنية ولكن توقف اللعب لعلاج حارس المصري قبل أن يُستأنف.

ونقذ أحمد السيد "زيزو" الركنية من يسار الملعب حولها عمر السعيد برأسه قوية في يمين مرمى حارس المصري ولكن أحمد مسعود يتألق ويحولها ركنية نُفذت وحصل منها الزمالك على ركلة حرة مباشرة على خط منطقة جزاء المصري بالدقيقة 58 بعد عرقلة محمد عنتر لإمام عاشور.

وسدد زيزو الركلة الحرة المباشرة بطريقة رائعة في مرمى المصري بالدقيقة 60 ليتعادل لفريقه.

وحصل الزمالك في الدقيقة 64 على ركلة حرة مباشرة من يسار الملعب هذه المرة سددها زيزو أعلى مرمى المصري.

وأجرى المدير الفني للمصري، معين الشعباني ثلاث تغييرات بالدقيقة 67 بخروج أوستين أموتو ومشاركة عمرو مرعي وخروج محمد عنتر ومشاركة أحمد حمودي وخروج عمرو موسى ومشاركة جريندو.

وراوغ لاعب الزمالك أشرف بنشرقي في الدقيقة 69 مدافعي المصري ولكنه لم يجد سوى التمرير لشيكابالا داخل منطقة جزاء المصري ولكنه لم يكن مستعدًا للتعامل مع الكرة فمررها لإمام عاشور الأقرب له ولكن الأخير سددها أعلى المرمى.

وأجرى المدير الفني للزمالك فيريرا تبديلاً بالدفع باللاعب سيف الجزيري بدلًا من عمر السعيد بالدقيقة 70.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية في الدقيقة 71 من يمين الملعب ولكن أمسك بها حارس المصري أحمد مسعود قبل أن تصل لمهاجم الزمالك.

وأشهر حكم المباراة بالدقيقة 72 بطاقة صفراء ضد لاعب الزمالك طارق حامد بعد كرة مشتركة مع لاعب المصري حسن علي.

وسدد لاعب المصري كريم العراقي كرة في الدقيقة 74 ولكن تصدى لها محمد أبو جبل.

وأرسل أحمد فتوح كرة عرضية من يسار الملعب بعدما راوغ لاعب المصري كريم عراقي ليحولها سيف الجزيري برأسه في المرمى بالدقيقة 74 هدفًا ثانيًا.

ودفع فيريرا في الدقيقة 79 باللاعب أيمن حفني بدلاً من أشرف بنشرقي وباللاعب أشرف روقا بدلاً من إمام عاشور.

وأرسل زيزو الكرة لأيمن حفني فور نزوله داخل منطقة جزاء المصري ولكن سددها في الدقيقة 80 أعلى مرمى المصري.

ودفع فيريرا في الدقيقة 86 باللاعب إسلام جابر بدلاً من أحمد سيد "زيزو".

ومرر أيمن حفني بالدقيقة 87 كرة بينية لزميله روقا الذي سددها من أمام منطقة جزاء المصري بعيدة عن مرمى أحمد مسعود.

وقطع شيكابالا الكرة من لاعب المصري جريندو على يسار الملعب في الدقيقة 89 لتصل داخل منطقة جزاء المصري لزميله سيف الجزيري الذي فضّل التسديد عن التمرير لشيكابالا لترتطم تسديدته بدفاع المصري وتخرج لرمية تماس انتهت بخطأ على لاعب الزمالك إسلام جابر الذي حصل على بطاقة صفراء بالدقيقة 90.

وطالب لاعبو المصري بركلة جزاء بعد كرة مشتركة بين زميلهم جريندو وظهير الزمالك أحمد فتوح في الدقيقة 90+1 ولكن الحكم احتسبها ركلة مرمى للزمالك.