شكرا لقرائتكم خبر الإيطالي مينو رايولا: قتلوني للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن طبيب وكيل اللاعبين الإيطالي مينو رايولا، والذي يدير أعمال كل من النجم النرويجي إيرلينج هالاند وزالاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا، أنه يقاتل من أجل الشفاء في المستشفى.

وكانت تقارير إعلامية في إيطاليا قالت إن رايولا (54 عاما) قد توفي.

وذكر تغريدة على حساب موثق تابع لرايولا «بخصوص الحالة الصحية لمن يتساءل، فقد تم قتلي للمرة الثانية في أربعة شهر، يبدو وأنني قادر على الإنعاش».

وكان رايولا، الذي ولد في إيطاليا ونشأ في هولندا، قد خضع لجراحة في الرئة في مدينة ميلان الإيطالية في يناير الماضي.