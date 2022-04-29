الإيطالي مينو رايولا: قتلوني للمرة الثانية

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وكانت تقارير إعلامية في إيطاليا قالت إن رايولا (54 عاما) قد توفي.وذكر تغريدة على حساب موثق تابع لرايولا «بخصوص الحالة الصحية لمن يتساءل، فقد تم قتلي للمرة الثانية في أربعة شهر، يبدو وأنني قادر على الإنعاش».
وكان رايولا، الذي ولد في إيطاليا ونشأ في هولندا، قد خضع لجراحة في الرئة في مدينة ميلان الإيطالية في يناير الماضي.
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