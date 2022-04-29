بعد 363 يوما.. الهلال يخسر في آسيا

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لماذا خسر الهلال؟لم تسلم جرة الهلال في البطولة الآسيوية في مواجهة الريان القطري الأخيرة، بعدما سلمت في لقاء الشارقة الماضي بعد أن حول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير بعد تعديل رامون دياز لعناصر الفريق المؤثرة بدخول سلمان الفرج كعنصر مؤثر في الخارطة الهلالية، إلا أن الفريق تلقى الخسارة القطرية بحضوره هذه المرة بعد أن تكالبت أخطاء الدفاع وتأثر انخفاض أداء بعض اللاعبين، لا سيما الطرفين محمد البريك وياسر الشهراني والمالي موسى ماريغا الذي قل عطاؤه نتيجة لعامل الإرهاق الذي اعترى الفريق، بسبب تتابع المباريات الآسيوية رغم العملية التدويرية التي قادم بها رامون دياز.
عجز عن رقم العميد
خسارة الهلال من الريان القطري أفقدته تحقيق رقم فريق الاتحاد السعودي الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا 2005 دون خسارة بعد أن نجح في تحقيقها في 2004 كحال الهلال الذي يسعى إلى تحقيقها مرتين متتاليتين في هذه النسخة بعد أن حققها في 2021 كبطولة دوري آسيوي رابعة، وهي البطولة الثانية بعد تغير مسماها الحالي.
نقاط آسيوية زرقاء:
- تعد خسارة الهلال من الريان هي الخسارة 36 منذ انطلاقة دوري أبطال آسيا في مسماه الحالي في 2003
- خسارته من الريان القطري جاءت بعد عام من آخر خسارة له في دوري آسيا أمام شباب أهلي دبي في 2021
- الهلال عجز عن التسجيل في بطولة خارجية منذ أن واجهه الأهلي المصري في مونديال أندية العالم وخسارته برباعية نظيفة
- الهلال تأهل في النسخة الماضية وصيفا لمجموعته بعد خسارته من شباب أهلي دبي، وفي فبراير 2023 سيواجهه في دور الـ16
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