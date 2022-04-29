شكرا لقرائتكم خبر بعد 363 يوما.. الهلال يخسر في آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 363 يوما هي الخط الفاصل بين خسارتي فريق الهلال الكروي في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية، حيث إن الخسارة الأولى أمام شباب أهلي دبي بهدفين دون مقابل في النسخة الماضية التي حقق لقبها للمرة الرابعة في تاريخه، والخسارة المماثلة كانت أمام الريان القطري الذي تساوى مع الهلال في عدد النقاط بـ13 نقطة التي وضعت الممثل السعودي على رأس مجموعته الأولى وبفارق الأهداف عن الريان القطري، الذي حقق فوزه الأول قاريا على الهلال بعد 10 مواجهات تاريخية، كما ألحق أول خسارة هلالية على أرضه من فريق قطري، إلى جانب أنه أوقف قطار الانتصارات الهلالية المتواصلة بقيادة الأرجنتيني رامون دياز الذي استمر في عدم التعثر لـ12 مباراة متصلة منذ أن تولى قيادة الفريق الكروي خلفا للبرتغالي ليوناردو جادريم.

لماذا خسر الهلال؟

لم تسلم جرة الهلال في البطولة الآسيوية في مواجهة الريان القطري الأخيرة، بعدما سلمت في لقاء الشارقة الماضي بعد أن حول تأخره بهدفين إلى تعادل مثير بعد تعديل رامون دياز لعناصر الفريق المؤثرة بدخول سلمان الفرج كعنصر مؤثر في الخارطة الهلالية، إلا أن الفريق تلقى الخسارة القطرية بحضوره هذه المرة بعد أن تكالبت أخطاء الدفاع وتأثر انخفاض أداء بعض اللاعبين، لا سيما الطرفين محمد البريك وياسر الشهراني والمالي موسى ماريغا الذي قل عطاؤه نتيجة لعامل الإرهاق الذي اعترى الفريق، بسبب تتابع المباريات الآسيوية رغم العملية التدويرية التي قادم بها رامون دياز.

عجز عن رقم العميد

خسارة الهلال من الريان القطري أفقدته تحقيق رقم فريق الاتحاد السعودي الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا 2005 دون خسارة بعد أن نجح في تحقيقها في 2004 كحال الهلال الذي يسعى إلى تحقيقها مرتين متتاليتين في هذه النسخة بعد أن حققها في 2021 كبطولة دوري آسيوي رابعة، وهي البطولة الثانية بعد تغير مسماها الحالي.

نقاط آسيوية زرقاء:

