عائلتي كلها أهلاوية .. زيزو لرامز جلال: كنت هروح الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - حل أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، ضيفًا على برنامج المقالب الشهير "رامز موفي ستار" الذي يعرض عبر قناة أم بي سي مصر.

وكشف زيزو عن تفكيره في الانضمام للنادي الأهلي ولكن قبل قدومه إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019.

وردًا على سؤال هل فكرت في الذهاب إلى الأهلي؟، علق، زيزو، قائلاً: "أكيد طبعا قبل ما أنتقل إلى الزمالك".

وأضاف: "عائلتي كلها أهلاوية.. أنا زملكاوي دلوقتي والله العظيم".

وعن أكثر مدرب كان لا يريد رحيله عن تدريب الزمالك؟، قال: "كنت أتمنى استمرار الفرنسي باتريس كارتيرون مع الفريق".

وعن أكثر اللاعبين الذين سيفرحوا فيه بعد مقلب رامز جلال؟، أكد نجم الزمالك، ضاحكاً: "أحمد فتوح وإمام عاشور وشيكابالا أيضا".

ويعد أحمد سيد زيزو أحد لاعبي كرة القدم الذين ظهروا في برنامج المقالب لرامز جلال حتى الآن، ومن بينهم بدر بانون، محمد شريف، السعودي سالم الدوسري، وعمرو السولية.

ويتصدر زيزو قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 9 أهداف.