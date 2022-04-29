شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. "زيزو" ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب مواجهة المصرى البورسعيدى اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر البطولة.

الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، أحرز هدفى الزمالك كل من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 61 وسيف الجزيرى فى الدقيقة 76، بينما أحرز هدف المصرى ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 10 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 7 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف