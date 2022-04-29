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جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. "زيزو" ينفرد

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القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الزمالك، جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب مواجهة المصرى البورسعيدى اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر البطولة.

الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، أحرز هدفى الزمالك كل من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 61 وسيف الجزيرى فى الدقيقة 76، بينما أحرز هدف المصرى ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى
ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 10 أهداف

مابولولو - الاتحاد السكندري - 7 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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