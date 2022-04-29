شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق الزمالك من الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة عشر للمسابقة.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة ابتعد بها بصدارة الدوري، في حين يتوقف رصيد الفريق البورسعيدي عند 19 نقطة يحتل بها المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصرى بهدف نظيف أحرزه ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، حيث بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبى المصرى على لاعبى الزمالك، فى محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك ولاعبيه.

فى المقابل فإن لاعبى الزمالك التزموا بالعمق الدفاعى فى محاولة لامتصاص حماس لاعبى المصرى، ولم تكن هناك أى خطورة على مرمى الفريقين سوى كرة إمام عاشور التى اصطدمت بالقائم الايسر لحارس المصرى، لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين تدريجيا عقب حماس البداية، وبدأ لاعبو الفريقين فى تنفيذ تعليمات المدربين بالالتزام بالتحركات التكتيكية، خوفا من تلقى مرماهم أى هدف.

واعتمد لاعبو المصرى على الكرات الطولية خلف دفاع الزمالك، ولكن أجاد مدافعو الزمالك فى نصب مصيدة التسلل لإبطال هجمات المصري.

وشهدت الدقيقة 33 هدفا مفاجئا لفريق المصرى عن طريق ياسر حمد الذى تلقى عرضية من ركلة حرة وضعها برأسه فى مرمى أبو جبل بسهولة، معلنا تقدم المصرى بهدف نظيف.

عقب الهدف نشط لاعبو الزمالك فى محاولة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط، ولكن التزم لاعبو المصرى بالدفاع للخروج بالشوط الأول متقدمين، وهو ما حدث لينتهى الشوط بتقدم المصرى بهدف نظيف.

نشط لاعبو الزمالك مع بداية الشوط الثانى أملا فى إحراز هدف التعادل، إلا أن معين الشعبانى المدير الفنى لفريق المصرى عدل من طريقة لعبه، والتزم لاعبوه بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لمنع إحراز أهداف فى مرماهم، ومحاولة لزيادة فارق الأهداف مع الزمالك، ولكن دون جدوى من الفريقين ليستمر تقدم المصرى بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة.

هدف التعادل للزمالك أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة حرة سددها بجدارة فى الدقيقة 61 معلنا تعادل الزمالك، وعقب التعادل نشط لاعبو الزمالك املا فى خطف هدف الفوز، فيما قام معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى ببعض التبديلات الهجومية أملا فى خطف النقاط الثلاثة بنزول عمرو مرعى واحمد حمودى، ولكن تستمر النتيجة التعادل 1/1 بعد مرور 75 دقيقة.

قام البرتغالى فيريرا بإشراك سيف الجزيرى بدلا من عمر السعيد أملا فى إحراز هدف الفوز، وهو ما تحقق بعدما تلقى الجزيرى عرضية فتوح فى الدقيقة 76 ويضعها رأسية قوية على يمين أحمد مسعود معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

وتمر الدقائق المتبقية بسيناريو واحد وهو التأمين الدفاعى من جانب الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلال لسرعات زيزو وشيكابالا، فيما اعتمد لاعبو المصرى على الضغط من منتصف الملعب أملا فى إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الزمالك 2/1.