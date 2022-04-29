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جدول ترتيب الدورى المصرى.. الزمالك يحافظ على الصدارة

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب مواجهة المصرى البورسعيدى اليوم ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر البطولة.

الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، أحرز هدفى الزمالك كل من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 61 وسيف الجزيرى فى الدقيقة 76، بينما أحرز هدف المصرى ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى
ترتيب الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء فريق الاهلى في المركز الثانى برصيد 32 نقطة و وحصد فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة و في المركز الرابع فريق سموحة برصيد 26 نقطة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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