شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. الزمالك يحافظ على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب مواجهة المصرى البورسعيدى اليوم ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر البطولة.

الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، أحرز هدفى الزمالك كل من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 61 وسيف الجزيرى فى الدقيقة 76، بينما أحرز هدف المصرى ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 38 نقطة بينما جاء فريق الاهلى في المركز الثانى برصيد 32 نقطة و وحصد فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة و في المركز الرابع فريق سموحة برصيد 26 نقطة .