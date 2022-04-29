شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على 20 لاعبا فى قائمة البنك الأهلى لمواجهة إنبى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي على اختيار قائمة تضم 20 لاعبا استعدادا لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها تستاد بتروسبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وجاءت القائمة تضم كلا من: محمود الزنفلي - أحمد صبحي - أمير مدحت - محمد دبش - أحمد ياسين - إبراهيم السيد- عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - محمد لعبة - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد حامد - أحمد ياسر - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - أسامة فيصل - ناصر منسي.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والخسارة فى 5 مباريات والتعادل فى 4 مباريات.