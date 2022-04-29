شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى إنبى يعود للتدريبات الجماعية بعد الشفاء من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام عرفات وأحمد يوسف، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد التعافى من جراحة الرباط الصليبى التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات.

وبات اللاعبان جاهزان للمشاركة في المباريات ويعود قرار الدفع بهما إلى حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبى حسب رؤيته الفنية ومدى جاهزية الثنائي.

من ناحية أخرى صرف مسئولو نادى إنبى للاعبى الفريق البترولى مكافأة الفوز على الإسماعيلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، على استاد الدراويش، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز،وفاز فريق إنبى على الإسماعيلى بثنائية دون رد سجلهما جون إيبوكا وعبد الرحمن عماد.

ويحتل إنبى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

كما قرر مسئولو نادى إنبي تأجيل حسم مصير العروض التي تلقاها النيجيرى جون إيبوكا لنهاية الموسم من أجل الحفاظ على تركيز اللاعب وعدم تشتيت ذهنه، فضلا عن رغبة النادى البترولى في تحقيق مركز متميز بجدول الدورى العام الأمر الذى يدفعهم إلى عدم التفريط في اللاعب.

ومنح حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، مسئولي النادى البترولى الضوء الأخضر على لرحيل إيبوكا بشرط تعويض اللاعب بمهاجم سوبر يكون قادرا على سد العجز الذى يتركه في الخط الأمامى.