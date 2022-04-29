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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 28 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، أكرم توفيق يعود إلى القاهرة لاستكمال التأهيل من الصليبى، وتعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى.
تعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى
بدأت لجنة التخطيط فى الأهلى برئاسة محسن صالح التفكير جديا فى الاستعانة بمدرب عام فى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، من أجل معاونة المدرب الجنوب أفريقى فى بعض المهام الفنية داخل الفريق الأحمر، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجعا فى مستوى الأهلى خاصة فى الدورى بعد فقدان 5 نقاط من مباراتين متتاليتين والتفريط فى قمة المسابقة لصالح غريمه الزمالك.