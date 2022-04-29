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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الخميس 28 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها، أكرم توفيق يعود إلى القاهرة لاستكمال التأهيل من الصليبى، وتعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى.