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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى، وتعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى.

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين مدير فنى وطنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.

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تعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى

بدأت لجنة التخطيط فى الأهلى برئاسة محسن صالح التفكير جديا فى الاستعانة بمدرب عام فى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، من أجل معاونة المدرب الجنوب أفريقى فى بعض المهام الفنية داخل الفريق الأحمر، بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجعا فى مستوى الأهلى خاصة فى الدورى بعد فقدان 5 نقاط من مباراتين متتاليتين والتفريط فى قمة المسابقة لصالح غريمه الزمالك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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