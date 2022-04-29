القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 28 / 4 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى، وتعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى.

اتحاد الكرة يستقر على تعيين مدرب وطنى للمنتخب الأولمبى

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تعيين مدير فنى وطنى لمنتخب مصر الأولمبى فى المرحلة المقبلة، خلفا لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا.

تعيين مدرب عام مطلب أساسى بالأهلى بعد تراجع الأداء مع موسيمانى