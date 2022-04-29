شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم هليوبوليس ويحصد برونزية سوبر رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سبورتنج على نظيره هليوبوليس بنتيجة 32/29 فى اليوم الختامى للدورة المجمعة لتحديد بطل السوبر لكرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 ليحسد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

فيما تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة قوية بين القطبين الأهلى والزمالك ستقام بعد قليل فى ختام بطولة سوبر رجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر الليلة.

ونجح فريقا الأهلى والزمالك فى الفوز على سبورتنج و هليوبوليس فى هذه الدورة المجمعة قبل أن يلتقيا اليوم.

وكشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن إقامة الدورة المجمعة لتحديد بطل سوبر الرجال لموسم 2021/200 بدون جمهور.

وقال عبد المنعم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الحضور يقتصر على أعضاء مجلس إدارة الأندية المتبارية فقط والأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق.