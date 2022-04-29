شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخطف 3 نقاط صعبة من المصرى بهدفى زيزو والجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره المصرى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى، أحرز هدفى الزمالك كل من أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 61 وسيف الجزيرى فى الدقيقة 76، بينما أحرز هدف المصرى ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وأحرز لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، بينما يتجمد رصيد المصرى عند النقطة 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفدرالية الافريقية.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المصرى بهدف نظيف أحرزه ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، حيث بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبى المصرى على لاعبى الزمالك، فى محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك ولاعبيه.

فى المقابل فإن لاعبى الزمالك التزموا بالعمق الدفاعى فى محاولة لامتصاص حماس لاعبى المصرى، ولم تكن هناك أى خطورة على مرمى الفريقين سوى كرة إمام عاشور التى اصطدمت بالقائم الايسر لحارس المصرى، لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين تدريجيا عقب حماس البداية، وبدأ لاعبو الفريقين فى تنفيذ تعليمات المدربين بالالتزام بالتحركات التكتيكية، خوفا من تلقى مرماهم أى هدف.

واعتمد لاعبو المصرى على الكرات الطولية خلف دفاع الزمالك، ولكن أجاد مدافعو الزمالك فى نصب مصيدة التسلل لإبطال هجمات المصري.

وشهدت الدقيقة 33 هدفا مفاجئا لفريق المصرى عن طريق ياسر حمد الذى تلقى عرضية من ركلة حرة وضعها برأسه فى مرمى أبو جبل بسهولة، معلنا تقدم المصرى بهدف نظيف.

عقب الهدف نشط لاعبو الزمالك فى محاولة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط، ولكن التزم لاعبو المصرى بالدفاع للخروج بالشوط الأول متقدمين، وهو ما حدث لينتهى الشوط بتقدم المصرى بهدف نظيف.

نشط لاعبو الزمالك مع بداية الشوط الثانى أملا فى إحراز هدف التعادل، إلا أن معين الشعبانى المدير الفنى لفريق المصرى عدل من طريقة لعبه، والتزم لاعبوه بالدفاع مع الاعتماد على الهجمات المرتدة لمنع إحراز أهداف فى مرماهم، ومحاولة لزيادة فارق الأهداف مع الزمالك، ولكن دون جدوى من الفريقين ليستمر تقدم المصرى بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة.

هدف التعادل للزمالك أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة حرة سددها بجدارة فى الدقيقة 61 معلنا تعادل الزمالك، وعقب التعادل نشط لاعبو الزمالك املا فى خطف هدف الفوز، فيما قام معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى ببعض التبديلات الهجومية أملا فى خطف النقاط الثلاثة بنزول عمرو مرعى واحمد حمودى، ولكن تستمر النتيجة التعادل 1/1 بعد مرور 75 دقيقة.

قام البرتغالى فيريرا بإشراك سيف الجزيرى بدلا من عمر السعيد أملا فى إحراز هدف الفوز، وهو ما تحقق بعدما تلقى الجزيرى عرضية فتوح فى الدقيقة 76 ويضعها رأسية قوية على يمين أحمد مسعود معلنا تقدم الزمالك بالهدف الثاني.

وتمر الدقائق المتبقية بسيناريو واحد وهو التأمين الدفاعى من جانب الزمالك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلال لسرعات زيزو وشيكابالا، فيما اعتمد لاعبو المصرى على الضغط من منتصف الملعب أملا فى إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز الزمالك 2/1.