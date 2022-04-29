مجدى عبد الغنى عقب أنباء استضافة المغرب نهائى أفريقيا: غير منطقى وملوش أى مبرر

القاهرة - سامية سيد - علق مجدى عبد الغنى، نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، على أنباء استضافة دولة المغرب المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقال مجدى عبد الغنى: "أول مرة أسمع إن دولة تستضيف نهائي بطولة قارية مرتين على التوالى.. أعتقد إن خبر استضافة المغرب لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم غير منطقى وملوش أى مبرر لو حصل فعلاً".

وسيطرت حالة من الغضب التام في أندية الأهلي ووفاق سطيف الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي جراء التسريبات التي تداولتها تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية، والتى تُشير إلى رغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب.

وخرجت تقارير إعلامية خلال الساعات الماضية تُشير إلى أن المغرب اقترب بقوة من استضافة نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالى، بعدما سبق واستضاف النسحة الماضية بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأكدت أندية الأهلي ووفاق سطيف وبترو أتلتيكو أن محاولات الاتحاد المغربي الحصول على استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون مُجاملة واضحة لفريق الوداد المُرشح للصعود لنهائي البطولة.

وترى الأندية الثلاثة أن الاتحاد الأفريقي يسعى لمجاملة نظيره المغربي بإسناد تنظيم نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالى، وهذا أمر غريب للغاية لأنه يمنع تحقيق العدالة بين الفرق الأربعة الصاعدة لنصف نهائي دوري الأبطال.

وأكدت أندية الأهلي ووفاق سطيف وبترو أتلتيكو ضرورة انتهاء مسابقة دوري الأبطال بنفس اللائحة التى بدأت بها البطولة، رافضين فكرة تغيير اللوائح بهدف إرضاء نادٍ بعينه لأن هذا لن يُحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

ويحسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال اليومين المقبلين، الدولة التى تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2022.

ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف الجزائرى، فيما يلتقى الوداد المغربي مع بترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي دوري الأبطال، وتقام مباريات الذهاب أحد يومي 6 أو 7 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 13 أو 14 من الشهر ذاته.

وكانت 5 دول قد تقدمت بطلب رسمي لاستضافة نهائي البطولة القارية وكأس الكونفدرالية، وهي: جنوب أفريقيا والمغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر.

وأكد أعضاء في الكاف أنه ليس من المنطقي أن يُقام نهائي دوري الأبطال في المغرب رغم أن فريق الوداد مُرشح لخوض نهائي البطولة لأن هذا سوف ينسف مبدأ تكافؤ الفرص.