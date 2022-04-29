شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يقترب من تحقيق الفوز والمصرى يسعى لخطف هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبو الزمالك في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 61 من عمر مباراة الزمالك والمصري المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 16 لتصبح النتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1 بعد مرور 75 دقيقة.

نشط لاعبو الزمالك مع بداية الشوط الثاني أملا في إحراز هدف التعادل، إلا أن معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري عدل من طريقة لعبه، والتزم لاعبوه بالدفاع مع الاعتماد علي الهجمات المرتدة لمنع احراز اهداف في مرماهم، ومحاولة لزيادة فارق الأهداف مع الزمالك، ولكن دون جدوى من الفريقين ليستمر تقدم المصري بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة.

هدف التعادل للزمالك أحرزه أحمد سيد زيزو من ركلة حرة سددها بجدارة في الدقيقة 61 معلنا تعادل الزمالك، وعقب التعادل نشط لاعبو الزمالك املا في خطف هدف الفوز، فيما قام معين الشعباني المدير الفني للمصري ببعض التبديلات الهجومية املا في خطف النقاط الثلاثة بنزول عمرو مرعي واحمد حمودي ، ولكن تستمر النتيجة التعادل 1/1 بعد مرور 75 دقيقة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري بتقدم الأخير بهدف نظيف أحرزه ياسر حمد فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة حاليا على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى.

بدأت المباراة بهجوم وضغط مكثف من لاعبى المصرى على لاعبى الزمالك، فى محاولة لاحراز هدف مبكر يربك حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك ولاعبيه.

فى المقابل فإن لاعبى الزمالك التزموا بالعمق الدفاعى فى محاولة لامتصاص حماس لاعبى المصري، ولم تكن هناك أى خطورة على مرمى الفريقين سوى كرة إمام عاشور التى اصطدمت بالقائم الايسر لحارس المصري، لتستمر النتيجة التعادل السلبى بين الفريقين بعد مرور 15 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين تدريجيا عقب حماس البداية، وبدأ لاعبو الفريقين فى تنفيذ تعليمات المدربين بالالتزام بالتحركات التكتيكية، خوفا من تلقى مرماهم أى هدف.

واعتمد لاعبو المصرى على الكرات الطولية خلف دفاع الزمالك، ولكن أجاد مدافعو الزمالك فى نصب مصيدة التسلل لابطال هجمات المصري.

وشهدت الدقيقة 33 هدفا مفاجئا لفريق المصرى عن طريق ياسر حمد الذى تلقى عرضية من ركلة حرة وضعها برأسه فى مرمى أبو جبل بسهولة، معلنا تقدم المصرى بهدف نظيف.

عقب الهدف نشط لاعبو الزمالك فى محاولة لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط، ولكن التزم لاعبو المصرى بالدفاع للخروج بالشوط الأول متقدمين، وهو ما حدث لينتهى الشوط بتقدم المصرى بهدف نظيف.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى "الونش" – محمد عبد الغنى – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وحازم إمام وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفنى و سيد عبد الله "نيمار" و محمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالى :أحمد مسعود فى حراسة المرمى، كريم العراقي، أحمد شديد، فريد شوقي، محمد عنتر، حسن علي، أحمد شوشة، ياسر حمد، أوستين أموتو، عمرو موسى، إلياس الجلاصي.

وعلى مقاعد البدلاء: عصام ثروت، أحمد علاء، أحمد الشيخ، أحمد حمودي، محمد جريندو، أسامة الجزار، إيزى إيميكا، عمرو مرعي، مصطفى أيمن.

يحتل الزمالك المركز الأول مؤقتا برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، واحرز لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا، بينما يأتى المصرى فى المركز الـ 8 برصيد 19 نقطة جمعها من 13 مباراة حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وخسر مباراتين، واحرز لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين بسبب المشاركة فى الكونفيدرالية الافريقية.