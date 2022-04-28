عادل إمام أهلاوي ولا زمالكاوي .. اعرف الإجابة من الزعيم

الشارقة - اميمة ياسر - بعد تداول عدة أخبار عن انتماء الزعيم الكروي ، والجدل المثار حول الأمر وبالبحث ، أجاب الزعيم عن السؤال في احد اللقاءات الفنية .

حيث قال الفنان عادل إمام، إنه كان يشجع نادي الزمالك منذ صغرة قبل أن يتحول إلى تشجيع النادي الأهلي، وذلك بعد مشاهدته لمباراة قمة بين الفريقين.

وأضاف "إمام" خلال حواره منذ سنوات في برنامج "نعم أنا مشهور"، على قناة "إم بي سي" : "الأهلي فاز ووجدت الجميع والدنيا حمراء، وفور وصولي إلى البيت رأيت رامي ابني وهو في عمر العامين يهتف أهلي أهلي".

وأضاف: "المنزل بالكامل عندي أهلاوي، ولكنني أحب الزمالك وجميع اللاعبين أصدقائي".